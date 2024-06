De Grand Prix van Oostenrijk is vandaag de elfde Grand Prix van het seizoen en Max Verstappen is de man die vanaf pole mag beginnen. Hoe laat moet je de televisie aanzetten voor de Grand Prix van Oostenrijk?

De coureurs begonnen afgelopen weekend aan een periode van vijf races in zes weekenden om de eerste seizoenshelft af te sluiten. De tweede race van de triple header is dit weekend in Oostenrijk. De Red Bull Ring is al jaren terrein van Max Verstappen en de Orange Army, waarbij de verwachting ook dit jaar is dat Verstappen zal overwinnen. Die verwachtingen zijn op de zaterdag alleen maar verder opgeschroefd, nadat de drievoudig wereldkampioen met overmacht de pole position binnenhaalde.

Artikel gaat verder onder video

De zaterdag in Oostenrijk

De zaterdag in Oostenrijk werd aangevangen met de sprintrace, waarin Verstappen uiteindelijk aan het langste eind wist te trekken. De drievoudig wereldkampioen werd wel aangevallen door Lando Norris, maar hoefde uiteindelijk zijn meerdere niet te erkennen. In de kwalificatie later op zaterdag ging het allemaal een stuk gemakkelijker voor de Red Bull-coureur. Hij pakte met overmacht de pole position met een flink gat richting opnieuw Norris. Oscar Piastri werd derde, maar zag op het laatste moment zijn tijd verdwijnen wegens track limits. Iets waarvoor McLaren nog een protest heeft lopen. George Russell is momenteel de man op P3.

Hoe laat begint de F1 Grand Prix van Oostenrijk?

Fans die zondag in willen schakelen voor de elfde race van het seizoen, kunnen rekenen op de normale starttijd. De Grand Prix van Oostenrijk, met dus Verstappen vanaf de pole position, begint zondagmiddag om 15:00 uur.

Gerelateerd