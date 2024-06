LIVE: Kwalificatie Grand Prix van Oostenrijk: wie pakt de felbegeerde pole in Spielberg?

Het is alweer tijd voor de elfde race van het seizoen en de tweede race in deze heuse triple-header. Nu alle sprintraceverplichtingen uit de weg zijn, is het tijd voor het echte werk. We gaan toeleven richting de Grand Prix van Oostenrijk op zondagmiddag en zoals gebruikelijk moeten we daarvoor wel een startopstelling hebben. Deze zal bepaald worden aan de hand van de kwalificatie, waar we om 16:00 uur Nederlandse tijd mee van start gaan. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Oostenrijk: Wie pakt de pole op de Red Bull Ring? Sort by: Latest Oldest Daarmee komt de sessie ten einde Bedankt voor het volgen van ons liveblog. Verstappen begint morgen vanaf pole position na een uitstekende sessie voor de Nederlander. Piastri valt terug! Domper voor Oscar Piastri: zijn rondje wordt op het laatste moment afgepakt en hij keldert naar beneden. Russell dus naar P3. Russell nog naar P4! De Britse coureur sluit aan achter de McLarens en is best of the rest. Verstappen pole met een fenomenale tijd. McLaren-coureurs doen het goed! Norris en Piastri gaan naar P2 en P3, terwijl Leclerc een flinke fout maakt en zijn rondje in rook ziet opgaan. Tijd voor de allerlaatste run! Verstappen bezig aan een verbetering en hij rijdt een 1:04.314! De eerste run is van start Verstappen noteert de snelste tijd: 1:04.426. Norris sluit aan op drie tienden, terwijl Leclerc en Piastri op een flink stuk verder staan. Verstappen lijkt de grote favoriet En Q3 is van start! Max Verstappen lijkt de grote favoriet met zijn enorme gat wat hij sloeg tijdens Q2! Kan er tóch nog iemand verrassen? Au... De uitvallers zijn bekend Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda en Alonso vinden hun Waterloo in Q2! Wie verbeteren? Verstappen verbetert zich nóg eens, ook Ricciardo verbetert maar dat is te weinig. Pérez moppert over een Haas Het is constant drukken geblazen in de pitstraat en dit keer is het een Haas die Pérez in de weg rijdt. De Mexicaan doet zijn beklag. Wat een gat! Verstappen heeft een gat van dik vier tienden op Sainz, Russell en Piastri. Verstappen naar buiten op vers rubber Dit keer is de Nederlander wél op verse banden naar buiten en hij noteert meteen en goede tijd 1:04.577. Dat ziet er fantastisch uit! De rest van de coureurs naar buiten Na beide Ferrari-heren en de manenn van Alpine is inmiddels ook de rest het circuit op. Ferrari rijdt als eerste snelle tijden Leclerc is de snelste man: 1:05.532. Load more

