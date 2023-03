Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 17:43

Lewis Hamilton gaat in 2023 beginnen aan zijn elfde seizoen voor het team van Mercedes en hoewel de voortekenen allesbehalve gunstig zijn rondom de Zilverpijlen, durft Hamilton nog altijd hardop te dromen over wereldtitel nummer acht. De Brit denkt dat Mercedes zeker nog een kampioenschapswaardig team is.

Na de domper eind 2021 in Abu Dhabi was het lange tijd afwachten of we Hamilton überhaupt nog terug gingen zien op de Formule 1-grid. De zevenvoudig wereldkampioen keerde na de grote teleurstelling echter gewoon terug in de paddock, maar liep tijdens de wintertests in 2022 en Grand Prix van Bahrein eigenlijk direct weer tegen teleurstelling nummer twee aan: de zwakke W13. Na een lang en slopend jaar leek de Duitse formatie de auto en nieuwe reglementen een stuk beter te begrijpen, al zijn de voortekenen na de winterstop allesbehalve gunstig.

Artikel gaat verder onder video

Gevecht om het kampioenschap

Hamilton hoopt natuurlijk in 2023 jacht te maken op het binnenhalen van de achtste wereldtitel en daarmee dus Michael Schumacher achter zich te laten. De 38-jarige coureur krijgt in aanloop naar de eerste race de vraag of hij het realistisch acht om voor het kampioenschap te kunnen vechten. "We gaan de komende dagen uitvinden wat realistisch is, maar uiteindelijk is het wel waar ik mij op voorbereid heb. Ik heb mezelf voorbereid op een kampioenschapsgevecht", klinkt het vanuit de Brit, die dit jaar het liefst Max Verstappen in de weg gaat zitten met revanche voor de verloren titel van 2021.

Paniekmodus

Hij vervolgt: "Of we inderdaad het materiaal hebben om voor het kampioenschap te vechten, dat gaan we uitvinden. Ik geloof nog altijd dat we een team hebben dat kampioenschapswaardig is. Het is nu aan ons om ons te blijven focussen. Vorig jaar toen we hier arriveerden en zoveel problemen hadden, sloeg de paniekmodus toe. We probeerden uit te vinden wat het probleem was en dit op te lossen. Het duurde eeuwen om dit te begrijpen. Dit jaar beginnen we meteen auto die niet stuitert, al lijkt hij wel veel op de auto van vorig jaar. Toch zijn er wat positieve punten en ik denk dat we een goede basis hebben om vanuit te werken."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.