Max Verstappen, die vanmiddag de sprintrace vanaf de eerste plek gaat starten, vertelde na afloop van de sprintkwalificatie dat hij eindelijk weer eens kon pushen met de RB20, iets wat de afgelopen raceweekenden niet altijd vanzelfsprekend was.

Hoewel Verstappen de afgelopen twee wedstrijden heeft weten te winnen, ging dat niet altijd van harte. De zwakke punten van de RB20 werden de afgelopen weken zichtbaar en daardoor moest Nederlander om de problemen heen rijden. Dat lijkt in Spielberg in ieder geval niet meer het geval te zijn, al viel Verstappen nog wel even stil tijdens de eerste training.

'Balans was meteen goed'

Tegenover F1TV blikt de Nederlander terug op een prima vrijdag in Spielberg: "Het was een positieve dag. We hadden eerder vandaag een probleem met een sensor, maar we konden dat snel oplossen." Verstappen zorgde kortstondig voor een rode vlag tijdens de eerste training, maar het euvel was snel verholpen. De afgelopen races kon Verstappen niet altijd het onderste uit de RB20 halen, daarvoor lag de auto simpelweg niet altijd even lekker op de baan. Op de Red Bull Ring is het gevoel dan ook weer terug: "Het was fijn om in deze auto te rijden en de balans van de auto was meteen goed. Ik kon goed pushen. Natuurlijk maak je wat kleine aanpassingen bij het ingaan van de sprintkwalificatie en alles werkte heel goed. Een goede start van het weekend. We hebben natuurlijk nog veel te doen, maar ik ben blij met vandaag."

Just enough time for one flying lap 😮‍💨#F1 || #AustrianGP 🇦🇹pic.twitter.com/JRHohayjY0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 28, 2024

