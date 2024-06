Volgens Lewis Hamilton zat er vrijdag tijdens de sprintkwalificatie voor de sprintrace voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Oostenrijk niet veel meer in dan de P6 die hij uiteindelijk zou behalen.

In gesprek met Sky Sports zegt Hamilton dat hij nooit echt het gevoel had dat hij richting de top drie kon rijden tijdens de sprintkwalificatie. De Brit eindigde nog op P5 tijdens de eerste en enige vrije training in Spielberg, maar de kwalificatie verliep niet zoals gehoopt. "Ik zat helemaal niet in de mix. De hele sessie was behoorlijk rampzalig vanuit mijn oogpunt. Wat kan ik zeggen? De training voelde goed, de auto voelde over het algemeen goed aan. Ik denk niet dat we het tempo hadden om op pole te staan. Hele slechte ronden, stuk voor stuk."

Hamilton gaat 'zijn best doen' tijdens sprintrace in Oostenrijk

Hamilton zal zaterdag dus vanaf P6 moeten proberen andere coureurs in te halen om een goed vervolg te geven aan zijn podiumplek in Spanje. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse, denkt echter niet dat inhalen erg makkelijk zal zijn op de Red Bull Ring. "Wie weet - ik denk niet dat inhalen hier mega is, maar we zullen ons best doen. Het is meestal niet zo'n bewogen race, dus de focus zal vooral liggen op een betere kwalificatie."

