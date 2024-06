Het is geen geheim dat Max Verstappen waar mogelijk de verrichtingen van het Nederlands elftal op het Ek volgt, en in Oostenrijk wordt de Limburger op de persconferentie dan ook gevraagd naar de recente verlies partij tegen, inderdaad, Oostenrijk.

De Formule 1 is neergestreken in Oostenrijk, waar dit weekend op de Red Bull Ring een sprintweekend wordt verreden. Ondertussen is ook het EK voetbal bezig, waar aanstaande zaterdag de achtste finales beginnen. Voor veel sportliefhebbers is het dus een weekend om hun vingers bij af te likken. Het is geen geheim dat Max Verstappen - zelf fan van PSV - het toernooi waar mogelijk graag op de voet volgt. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het raceweekend in Oostenrijk komt het onderwerp dan ook ter sprake.

Nederland verliest van Oostenrijk

Verstappen krijgt van een Oostenrijkse journalist de vraag wie hij denkt dat het EK gaat winnen, nu Nederland net met 3-2 van Oostenrijk heeft verloren in de groepsfase: "Ik wist dat dit zou komen. Jezus Christus...", klinkt het in eerste instantie. "Ik was natuurlijk erg teleurgesteld dat we hebben verloren, maar het heeft ons eigenlijk aan de goede kant [van het speelschema] gebracht. De sterkste teams zitten aan de linkerkant, maar je wil het natuurlijk altijd goed doen. Oostenrijk heeft het heel goed gedaan, heel goed. Ze hadden een goede opstelling. Ze speelden fantastisch samen en dat was goed om te zien. Dat niet altijd het op papier sterkste team wint, bedoel ik. Het laat zien dat er wat verrassingen in dit EK zitten."

Verstappen over het EK voetbal

Door de verliespartij tegen Oostenrijk is Nederland aan de kant van het speelschema gekomen met Roemenië (waar aanstaande dinsdag de achtste finale tegen wordt gespeeld), Engeland, Slowakije, Oostenrijk, Turkije, Zwitserland en Italië. "Het is heel moeilijk om te voorspellen [wie het toernooi gaat winnen]", vervolgt de drievoudig wereldkampioen. "Er zijn ook veel gelijke spelen geweest tussen bepaalde landen. Eerlijk gezegd is het onmogelijk om te zeggen wie er gaat winnen. Ik hoop natuurlijk dat Nederland het heel goed gaat doen, maar we zullen het wel beter moeten gaan doen. We zullen zien, het is spannend."

