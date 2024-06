De anonieme e-mail die naar de Formule 1-paddock is verstuurd, met daarin een beschuldiging van sabotage aan de W15 van Lewis Hamilton door Mercedes, is door de politie beoordeeld en er zijn uiteindelijk geen strafbare feiten gevonden.

Afgelopen weekend haalde Mercedes-teambaas Toto Wolff flink uit over de inhoud van de e-mail. Zo stelde hij dat het natuurlijk tegen het eigen belang is om Hamilton te voorzien van een mindere auto, daarnaast riep hij de mensen op die dit soort verhalen de wereld in helpen op, om een afspraak bij de psychiater te maken. Toch speelt Hamilton ook een rol in de complottheorieën. Zo vertelde hij na de kwalificatie in Monaco dat hij dit seizoen nooit zijn teamgenoot de baas kan zijn. Dat liet ruimte over voor eigen interpretatie. Toch sprak ook de Brit dit even later tegen.

Politie: geen strafbare feiten gepleegd

Een politiewoordvoerder van Northamptonshire vertelt bij de BBC: "De politie van Northamptonshire ontving op 12 juni een melding over een e-mail die was verspreid binnen het Mercedes AMG F1 Team. Er bleken geen strafbare feiten te zijn gepleegd. Er werd echter wel advies gegeven over verdere e-mails die het team zou kunnen ontvangen." Daarmee lijkt de kous dus af te zijn wat betreft de e-mails. In de e-mail werd de suggestie gewekt dat Mercedes er alles aan zou doen om Hamilton te voorzien van minder materiaal, aangezien hij aan het einde van het seizoen verkast naar rivaal Ferrari. Toch heeft Wolff, maar ook Hamilton aangegeven dat ze de samenwerking, die al sinds 2013 actief is, met een hoogtepunt willen afsluiten.

