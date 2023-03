Remy Ramjiawan

Donderdag 2 maart 2023 13:56 - Laatste update: 13:56

Voor Nyck de Vries kan het racen niet snel genoeg beginnen. De Nederlander erkent op de persconferentie in Bahrein dat er een heel speciaal moment aankomt, maar is vooral klaar om te gaan racen.

De 28-jarige De Vries heeft lang toegewerkt naar dit moment, want het wordt de eerste Formule 1-race waarbij hij ook een echte voorbereiding heeft gehad. "Ik denk dat het heel duidelijk is dat het een speciaal moment is. Ik heb al een eerste proef gehad in Monza en nu staan we aan de vooravond van mijn eerste officiële seizoen. We hebben een lange opbouw gehad en ik ben al een tijdje bezig met de voorbereiding, dus het is goed om hier te zijn en het is vooral tijd om te gaan beginnen", zo legt de gemotiveerde Nederlander uit.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagavond weten we waar we staan

De Grand Prix van Bahrein staat op het programma en De Vries vindt het nog lastig om in te schatten waar zijn team staat. "Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen. De kopgroep is erg gedefinieerd is. Je weet nog niet waar je in die groep staat. Dat zal per weekend overigens verschillen. Zaterdagavond weten we waar we staan hier in Bahrein. Misschien dat we in Djedda weer op een andere plek staan. Ik hoop vooral dat we competitief zijn", aldus De Vries.

Monza heeft deuren geopend

De Formule 1-wereld is niet nieuw voor De Vries, want hij heeft de afgelopen jaren al genoeg wandelingen door de paddock gemaakt als reservecoureur van Mercedes. "Al mijn ervaring helpt me om te zijn wie ik vandaag ben. Monza heeft wel een aantal deuren geopend. Maar dit is een nieuwe verwachting ervaring en mijn eerste voorbereiding op een Grand Prix", zo legt hij uit. Over het algemeen wordt de 28-jarige coureur niet als een rookie beschouwd: "Ik ben hier al een paar jaar, dus het voelt als thuis."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.