Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat het onvermijdelijk is dat Max Verstappen dit seizoen ergens tegen een gridstraf aanloopt, omdat de Limburger na tien races al met zijn vierde motor rondrijdt.

Max Verstappen kreeg eerder deze maand in Canada voor de derde keer dit seizoen een nieuwe motor in zijn RB20 gelegd, maar deze moest in Barcelona opnieuw vervangen worden vanwege problemen aan de krachtbron. Voor de Nederlander betekent dit dat hij momenteel met zijn vierde exemplaar rondrijdt, en dus zal zijn volgende wissel naar een nieuwe motor automatisch een gridstraf betekenen. Christian Horner denkt dan ook dat dit onvermijdelijk is.

Artikel gaat verder onder video

Vierde motor Verstappen

"We zullen zien hoe het gaat", laat de Red Bull Racing-teambaas optekenen na afloop van de Grand Prix van Spanje van afgelopen zondag. "Maar ik denk dat het niet te voorkomen is dat hij nog een extra motor moet nemen." Gezien de felle strijd met McLaren momenteel en de recente performance van Mercedes, zou een gridstraf een flinke zak met punten kunnen kosten voor de drievoudig wereldkampioen. Terug wisselen naar eerder gebruikte motoren, mag zonder straf.

Goede performance in Spanje

Over de race van Verstappen in Spanje zei Horner tegenover Sky Sports: "Max reed een briljante race en strategisch gezien hadden we het juist. We gingen voor een optimale race, en dat lukte. We wisten dat McLaren het zou proberen met de banden, maar we hadden nog genoeg over. De eerste ronde was cruciaal, en die inhaalactie op George was nog belangrijker. Max is zo beslissend, hij maakt er gewoon geen rotzooi van. Ik denk dat dit één van zijn grootste kwaliteiten is, je weet dat als hij er is, hij ervoor gaat. Dat weten de andere coureurs ook."

Gerelateerd