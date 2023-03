Remy Ramjiawan

Donderdag 2 maart 2023 13:34 - Laatste update: 13:35

Voglens Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn de geruchten over een eventuele verkoop van zusterteam AlphaTauri veroorzaakt door een journalist. Het leek er even op dat het team in de verkoop stond, maar teambaas Franz Tost bevestigde dat de renstal waar Nyck de Vries voor gaat racen, nog steeds onder de vleugels van Red Bull blijft rijden.

De renstal uit Faenza voelde zich afgelopen week genoodzaakt om te reageren op de verkoopgeruchten. Het team presteerde vorig seizoen teleurstellend, door als negende in het klassement te eindigen. In de paddock gingen de geruchten op dat AlphaTauri alleen maar geld zou kosten en dit niet oplevert en alle pijlen wezen naar een verkoop. Dat gerucht werd echter de kop in gedrukt, want Tost sprak met Red Bull-directeur Oliver Mintzlaff en die bevestigde dat er geen plannen voor een verkoop was.

'Nooit gezegd dat het team te koop was'

Marko gaat in op het gerucht bij Sportsmole: "Een journalist kwam naar me toe en eigenlijk hebben we het gehad over welke nieuwe fabrikanten en investeerders geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de Formule 1. In dit verband heb ik nooit gezegd dat Alpha Tauri te koop was, alleen hoe de efficiëntie van ons tweede team kon worden verhoogd. Het is geen geheim dat niemand tevreden kan zijn met een negende plaats in het constructeurskampioenschap", zo legt de adviseur uit. Het is dus allemaal gebaseerd op een misverstand als we de Oostenrijker mogen geloven.

Ongegrond

Ook teambaas Tost weerlegde het gerucht: "Ik heb enkele zeer goede ontmoetingen gehad met Oliver Mintzlaff, die bevestigde dat de aandeelhouders Scuderia AlphaTauri niet zullen verkopen en dat Red Bull het team in de toekomst zal blijven steunen. Al deze geruchten hebben geen grond, en het team moet gefocust blijven voor de start van het seizoen om beter te presteren dan vorig jaar", zo laat de Oostenrijker weten.

