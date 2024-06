Hamilton na podiumfinish in Spanje: 'Dán had ik misschien bij Verstappen kunnen blijven'

Lewis Hamilton (39) heeft tijdens de F1 Grand Prix van Spanje eindelijk weer een podium binnengesleept, iets dat hem sinds Mexico vorig jaar niet meer was gelukt. De zevenvoudig wereldkampioen begon in Barcelona vanaf de derde plaats en wist deze plek uiteindelijk ook te verzilveren. Na afloop was hij dan ook uitermate tevreden.

De laatste keer dat Hamilton op het podium mocht plaatsnemen was tijdens de Grand Prix van Mexico vorig jaar. Vanaf dat moment zijn hij en Mercedes door een diep dal gegaan om de laatste weken langzaam weer terug te keren naar de top van het veld. In Spanje lieten de Zilverpijlen wederom zien dat ze er nu goed bij zitten en dat ze een factor zijn om rekening mee te houden. Red Bull en McLaren waren een brug te ver vandaag, maar Hamilton wist wel de derde plek te verzilveren. Een uitstekende prestatie, waar hij na afloop dan ook uiterst content mee was. Tegenover interview David Coulthard sprak hij van "een goede dag" en een "solide weekend". Wel baalt de zevenvoudig wereldkampioen van zijn start.

Hamilton tevreden met podium tijdens GP van Spanje

"Het was een goede dag en een solide weekend", zo begon Hamilton zijn interview ten overstaan van Coulthard. "Ik moet het team ook echt bedanken, want ze hebben zo hard getraind op de pitstops en strategie. Ze waren ook echt on point vandaag." Hamilton had vanaf plek drie een matige start en denkt dat hij met een betere start wellicht bij Verstappen en Norris had kunnen blijven. "Helaas had ik een hele slechte start en verloor ik terrein aan Ferrari, dus ik moest vechten om terug te komen. Met een betere start.... Ik weet niet of we ons vast hadden kunnen klampen aan de jongens voor ons, maar we zouden er niet ver vandaan zitten", aldus de Brit.

BACK ON THE PODIUM! 🙌



Lewis Hamilton scores the 198th podium of his career with P3 - his first since Mexico last season 👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/WTmNRtd9OJ — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

