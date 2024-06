Rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya hangen er momenteel toch flink wat wolken, waar hier en daar een paar druppels uitkomen. Vanmiddag om 15:00 uur doven de startlichten voor de Grand Prix van Spanje, maar zetten de buien door?

Lando Norris was zaterdagmiddag de gelukkigste in Spanje. Zo was hij met een 1:11.383 de snelste. Toch zat nummer twee Max Verstappen daar slechts twee honderdsten achter, dus lijkt het dit weekend ook allemaal weer dicht bij elkaar te zitten. Vanaf de derde plek start Lewis Hamilton en achter de Brit staat teamgenoot George Russell. Ook Mercedes kan misschien nog wat uit de hoge hoed toveren, de iets lichtere vloer die dit weekend is meegenomen, lijkt namelijk ook haar vruchten af te werpen.

Buien in de uren voorafgaand aan Spaanse GP

Het kwik is naar zo'n 21 graden Celsius gestegen in Barcelona. Hier en daar is er wat bewolking waar ook enkele druppels uitvallen. Tijdens de eindfase van de Formule 3-race, die zojuist is afgevlagd, glibberden enkele coureurs ook in de slotfase. De regen zou echter rond 13:00 uur voorbij moeten zijn, zo meldt Weeronline. Wel kan dit betekenen dat het rubber dat op de baan is gelegd in de afgelopen dagen, misschien niet meer aanwezig is en dus zal er een ander niveau van grip zijn. Tijdens de race zouden er geen druppels moeten vallen, zo is de verwachting. De FIA houdt echter rekening met een kans van 40 procent bij aanvang van de race en 20 procent kans op wat druppels richting het einde van de grote prijs van Spanje.

Er vallen op dit moment enkele druppels in Barcelona, net voor aanvang van de race zou dat voorbij moeten zijn🇪🇸 #f1 #SpanishGP pic.twitter.com/pD4ZcYVy2j — GPFans NL (@GPFansNL) June 23, 2024

