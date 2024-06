Na een zinderende kwalificatie op het circuit van Barcelona was het Lando Norris die met nipt verschil Max Verstappen wist te verschalken voor de pole position. Op het internet wordt gereageerd na de heerlijke sessie in Spanje.

Na drie vrije trainingen die we op vrijdag en zaterdag gezien hadden, was het duidelijk dat we een spannend weekend tegemoet zouden gaan in Barcelona. Het waren McLaren, Ferrari, Mercedes én Max Verstappen die vooraan te vinden waren tijdens de sessies en de verschillen op de kop waren ongelofelijk klein. Dat kwam op zaterdag in de kwalificatie ook duidelijk tot uiting: Verstappen en Red Bull leken op het beslissende moment de zaken toch goed op orde te hebben en er met de pole position vandoor te gaan, al was het Norris die plotseling verraste en een perfecte ronde reed.

Het internet reageert

Daarmee pakte de Britse coureur de eerste pole position voor McLaren in Barcelona sinds 2005 en lijkt het duidelijk dat we zondag een spannende race kunnen gaan verwachten. Bovendien krijgt de Formule 1 met zijn fans waar men al een paar seizoenen op hoopt: spanning vooraan. Op het internet wordt er gereageerd op de heerlijk sessie in Barcelona.

What a qualifying my god. It's so close now between the top 4 teams — TheApexHound (@TheApexHound) June 22, 2024

What a lap! Going to be a great race between Norris and Max — Kam (@DividendKam) June 22, 2024

Verstappen p2 in rocketship😭😭👋 — 𝖆𝖈𝖍𝖎𝖑𝖑𝖊𝖘 (@LFC_achilles) June 22, 2024

norris about to start fighting verstappen for the championship 👏🏻🔥 — vera (@verabera_eth) June 22, 2024

Lando was so sensational 🔥🔥 — Kevin O.O. (@heiskevinoo) June 22, 2024

You see, if you give Lando, Lewis a fast car Max looks average? — Antonio Diogo (@Antonio_African) June 22, 2024

That was one of the best laps in history. Verstappen 5kmh faster in the straight with a tow aswell, fair play — James (@JRoss075) June 22, 2024

What a lap by Lando. His pole is the only thing that impressed me more than the Alpine's Q3 appearance. — Mateja Dežman (@matejadezman) June 22, 2024

What a lap, to be short lived though. Max is solid all laps, McLaren. Not so much. — Heathen Hammer (@HeathenHammer5) June 22, 2024

