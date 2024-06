Max Verstappen liep op 0.020 seconden zijn achtste pole position van het seizoen mis. De Nederlander werd in Barcelona verslagen door Lando Norris, die pole pakte voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Nederlander is desondanks tevreden.

Verstappen reageert op zijn tweede plaats tijdens de kwalificatie en het rondje van Norris. "Ik denk dat het tijdens de kwalificatie allemaal een stuk beter bij elkaar kwam. Het hele weekend zijn we al op zoek naar de juiste balans en alle vrije trainingen waren behoorlijk lastig. Ik was wel blij met de kwalificatie. Ik kreeg een mooie slipstream van Pérez richting de eerste bocht om er echt alles uit te halen. Jammer genoeg was het niet genoeg [voor P1], maar dat is soms hoe het gaat. Ik ben wel blij met deze prestatie."

Slipstream Pérez niet gepland

De slipstream die Verstappen kreeg van Pérez, was niet gepland. "Nee, dat was gewoon per ongeluk. Ik wist eerst niet eens waar hij was en toen vertelde ze mij waar hij reed. Toen dacht ik: 'Ik blijf wel even achter hem.' Het was, wat betreft de temperatuur van de banden, een stuk leuker in de kwalificatie. Het begon ook harder te waaien, wat het lastiger maakte in Q3." Verstappen wordt vervolgens gevraagd of hij liever makkelijke kwalificaties en pole positions heeft, of meer een uitdaging zoals nu het geval is. "Aan het einde van de dag zijn ze nooit echt gemakkelijk. Je bent altijd met jezelf aan het vechten. Nu is het natuurlijk wel met meer teams, wat goed is voor de sport in het algemeen. "

