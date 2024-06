VCARB hoopte tijdens de F1 Grand Prix van Spanje grote stappen te zetten richting Aston Martin. Het zusterteam van Red Bull nam een uitgebreid upgradepakket mee. Een deel hiervan kan echter de prullenbak in voor dit weekend na een probleem met de DRS.

VCARB ligt momenteel eenzaam zesde in de tussenstand bij de constructeurs. Ze zijn goed op weg hun voorsprong op Haas, Alpine, Williams en Kick Sauber te vergroten, maar tegelijkertijd komen ze qua punten nog niet echt dichterbij Aston Martin. Daar wilde de renstal uit Faenza verandering in brengen door zoveel verbeterde onderdelen mee te nemen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat de VCARB 01 bijna een B-spec bolide genoemd kon worden. Op de vrijdag ervaarden Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda echter problemen met de hagelnieuwe achtervleugel. Bij het openen van het Drag Reduction System wapperde de flap van de achtervleugel veel te erg.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere specificatie achtervleugel

"We hadden een probleem met de DRS op onze nieuwe achtervleugel," begon sportief directeur Alan Permane in een statement van VCARB. "Daardoor moesten we deze verder dichthouden in VT1 uit voorzorg. Natuurlijk kost dat een boel qua rondetijd, en je zal dan nooit het complete gevoel krijgen van hoe de balans van de auto is, als je niet rijdt onder de juiste omstandigheden. Voor VT2 hebben we wat veranderingen aangebracht en zijn we teruggegaan naar een eerdere versie van de vleugel, terwijl er in de fabriek een volledige analyse wordt gedaan van de nieuwe."

VCARB hoopte de nieuwe achtervleugel vanaf de zaterdag weer te gebruiken, maar Auto Motor und Sport kon onthullen dat dat plan niet doorging. Het probleem met de DRS bleek niet snel opgelost te kunnen worden. De oude achtervleugel zou teveel downforce produceren, waardoor de auto's vanwege de drag te langzaam zijn op de rechte stukken. Daarnaast kan het ook zijn dat de oude achtervleugel niet soepel samenwerkt met de andere onderdelen die wel nieuw zijn, waardoor de bolide uit balans kan raken. Dit verklaart de teleurstellende kwalificatie van Tsunoda en Ricciardo die zeventiende en achttiende werden, respectievelijk.

