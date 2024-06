De tweede vrije training voor de Grand van Spanje was zaterdag aan het begin van de middag de laatste oefensessie van dit weekend en Lance Stroll en Lewis Hamilton beleefden een hachelijk moment op de baan. Het kwam zelfs tot een contact en de stewards onderzoeken of er iemand een straf verdient voor het moment. Even later waren het ook Charles Leclerc en Lando Norris die contact hadden.

Dit weekend zijn we in Spanje neergestreken voor alweer de tiende race van het seizoen en op zaterdag hadden de coureurs nog één keer de gelegenheid om de oefenen richting de kwalificatie van later vandaag. Zoals wel vaker het geval in de trainingen, zagen we coureurs die elkaar in de wegreden. Een zaak waar de FIA vaak streng tegenop treedt in de vorm van gridstraffen. Dit keer waren het Hamilton, die langzaam over het circuit reed, en Stroll die elkaar tegenkwamen op de baan. Het kwam zelfs tot een contact tussen de twee, iets dat je toch niet vaak ziet in de vrije trainingen.

Woede op boardradio

Het was de Canadees die de Mercedes-coureur raakte en direct was het Hamilton die het boetekleed aantrok op de boardradio: "Ik zag hem niet, mijn schuld", liet de zevenvoudig wereldkampioen optekenen. Stroll was iets minder koeltjes op zijn boardradio richting de Aston Martin-pitmuur: "Deze fucking gast denkt dat hij alleen op de baan rijdt!" Toch leek het voor de geplaagde Stroll prima mogelijk om de Britse coureur te ontwijken. Momenteel zijn de stewards aan het onderzoeken of er iemand een straf verdient voor het bijzondere moment.

A little bit close for comfort between Lance and Lewis 😳#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/LkjTVHV8gt — Formula 1 (@F1) June 22, 2024

Norris en Leclerc

Opvallend genoeg zagen we even later nog eens twee coureurs elkaar raken. Het waren Leclerc en Norris die elkaar tegenkwamen op de baan en het was de Ferrari-rijder die de McLaren-coureur een tik uitdeelde. "Hij reed in op mij, volgens mij heb ik wat schade", liet Norris verbolgen horen op de boardradio. Ook het incident tussen de twee topcoureurs werd genoteerd en zal verder onderzocht worden.

