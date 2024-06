Max Verstappen heeft in aanloop naar de kraker tussen Nederland en Frankrijk op het EK zijn steun uitgesproken voor zijn thuisland. Op Instagram laat de coureur van Red Bull Racing weten als een blok achter Oranje te staan. Vanavond nemen de mannen van bondscoach Ronald Koeman het op tegen het ijzersterke Frankrijk.

Dat Verstappen een groot voetbalfan is, is geen geheim. Als de Nederlander niet aan het simracen is in zijn vrije tijd, dan speelt hij wel het voetbalspel FIFA of kijkt hij naar zijn favoriete ploeg PSV op televisie. Het is dan ook geen verrassing dat ook Verstappen vanavond aan de buis gekluisterd zit als het Nederlands elftal het om 21:00 uur in Leipzig opneemt tegen Frankrijk. Het betreft de tweede groepswedstrijd op het EK en het is op papier de zwaarste wedstrijd die Oranje in de poulefase moet afwerken. Een meevaller is dat de Franse sterspeler Kylian Mbappé op de bank begint vanwege een gebroken neus. Om de mannen van bondscoach Koeman nog een extra steuntje in de rug geven, heeft Verstappen op Instagram zijn support uitgesproken.

Verstappen steunt Oranje op EK tegen Frankrijk

In een post op zijn Instagram-account is te zien hoe Verstappen al lachend poseert met een shirt van het Nederlands elftal. Op het shirt is zijn eigen naam en rugnummer 1 gedrukt, hetzelfde nummer waarmee Verstappen rijdt op zijn auto in de Formule 1. Ook is de volledig oranje helm van Verstappen, waarmee hij rijdt tijdens de Europese tour, te zien, evenals zijn oranje pet. Bij de post valt kort een aanmoediging richting het Nederlands elftal te lezen. "Let's go orange lions", zo schrijft Verstappen, gevolgd door de hashtag #UnleashTheLion.

