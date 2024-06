Oliver Bearman stapt dit weekend in Barcelona tijdens de eerste vrije training weer in bij het team van Haas en volgens de geruchten zou de talentvolle coureur inmiddels zijn krabbel onder een contract bij het team hebben gezet. De Brit zelf ontkent echter in alle toonaarden.

De pas negentienjarige Bearman werd in Saoedi-Arabië wegens de afwezige Carlos Sainz - die te maken had met een blindedarmontsteking - direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie op vrijdag. Een lastige situatie met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Vooral in de race gaf Bearman zijn visitekaartje af door in zijn eerste Grand Prix ooit als zevende over de streep te komen.

Deal niet rond

Na zijn uitstekende optreden in Djedda is Bearman één van de favorieten om als nieuwkomer een zitje te bemachtigen voor 2024. Dat zou kunnen bij het team van Haas, waar hij volgens sommige geruchten zelfs al getekend heeft: "Er zijn zoveel geruchten en speculaties. Daar is echter allemaal totaal geen bewijs voor", zegt hij tegenover PlanetF1. "Ik blijf me gewoon focussen op wat ik wel in de hand heb: het besturen van de auto. Onderaan de streep probeer ik weg te blijven van alle speculaties, want dat is niet helemaal gezond." Vervolgens krijgt hij de vraag of hij weet hoe snel hij zijn plannen voor volgend jaar bekend wel maken: "Mijn doel is vooral om goed te blijven presteren. Verder heb ik qua tijd nog niks in mijn hoofd."

Doel is Formule 1

Bearman krijgt vervolgens de vraag of de aanname dat zijn deal met Haas al in kannen en kruiken is, verkeerd is: "Ik weet niet of die aanname goed of fout is. Natuurlijk is dat mijn doel. Dat is waar ik op probeer te richten. Dat zal ik ook niet ontkennen. Ik heb een paar dingen die ik graag wil verbeteren als ik in de Formule 1 kom te rijden. Dat komt echter met ervaring en het rijden van meer ronden. Hopelijk is het genoeg voor mij om te blijven werken aan mijn doelen en kom ik terecht op de plek waar ik wil zijn."

