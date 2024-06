Eddie Jordan vertelt dat als hij de teambaas van Max Verstappen was geweest, hij niet had toegestaan dat de Red Bull Racing-coureur eerder dit seizoen tijdens een Formule 1-weekend ook meedeed aan een sim-race evenement. De Ier erkent tegelijkertijd echter dat de Nederlander een klasse apart is.

Max Verstappen kende een druk raceweekend eerder dit seizoen in Imola. Naast dat de drievoudig wereldkampioen in zowel de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna als in de race zelf zware concurrentie kende, nam de 26-jarige coureur met zijn online-formatie, Team Redline, deel aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Op zaterdagavond verreed Verstappen een stint van vier uur, en ook op zondagochtend, de ochtend voor de Grand Prix, nam Verstappen een aantal kilometers voor zijn rekening. Team Redline won de virtuele race, en Verstappen legde zowel beslag op pole position en de winst in Imola.

Eddie Jordan over Max Verstappen

Een succesvol weekend dus, maar Eddie Jordan had het anders aangepakt: "Ik zou dat niet hebben toegestaan als ik de baas was geweest", klinkt het in de podcast Formula For Succes. "Als ik Christian was geweest, had ik gezegd: 'Sorry Max. Je bent hier, je krijgt ontzettend veel betaald om de sponsoren, het team en iedereen die bij de fabrikant hoort, te vertegenwoordigen.' Ik denk dat het ontzettend moeilijk is om jezelf volledig te concentreren. Ik weet dat van mijzelf, want ik had dat niet. Maar Max is een klasse apart, en ik zie dat hij de focus waar we het over hadden, wél heeft. Hij rijdt in een andere categorie. Er bestonden nooit twijfels over of hij die race zou winnen. Hij is een gigantisch karakter", aldus de voormalig teameigenaar.

Eigen invulling van vrije tijd

Verstappen vertelde destijds tegenover onder andere GPFans, dat hij überhaupt geen toestemming had gevraagd: "Ik bepaal zelf hoe ik... Je kunt ook niet voor iedereen beslissen wat zij op een zaterdagavond doen. Mensen kunnen ook uiteten gaan. Dit is mijn vrije tijd en ik denk dat ik professioneel genoeg ben om zelf in te zien wat ik wel en niet kan. Ik ben sowieso niet iemand die denkt, wat ik gister heb gedaan kan vandaag beïnvloeden en dat soort dingen. Als je niet naar bed gaat en je slaapt niet, natuurlijk zal dat niet goed zijn voor je race op zondag, maar met zoveel jaar ervaring weet ik wel wat ik moet doen. Ik game de laatste paar wedstrijden ook. Het maakt niet zoveel uit. "

