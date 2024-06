De Grand Prix van Canada is achter de rug en het lijkt er - ondanks de zege voor Max Verstappen - steeds meer op dat Red Bull bijgehaald wordt door de concurrentie. Damon Hill verwacht dat de Oostenrijkse renstal in Barcelona een stuk dominanter kan gaan zijn, al sluit hij ook de concurrentie niet uit.4

Inmiddels zit de Grand Prix van Canada erop en is het daar ook duidelijk geworden dat de aan het begin van dit seizoen zo dominante Red Bull niet meer de absolute topauto op de grid heeft. Men kan gelukkig nog altijd leunen op de ongekende kwaliteiten van Verstappen, die in de kwalificatie op zaterdag precies dezelfde pole-tijd als George Russell noteerde, maar door zijn latere ronde toch vanaf P2 zal moeten beginnen. In de race liet de drievoudig wereldkampioen zien waar hij allemaal toe in staat is. In verraderlijke omstandigheden hield hij zijn hoofd het koelst van alle coureurs en kwam hij als eerste over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Voorspelling

Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft het een stuk zwaarder te halen. Ferrari, Mercedes en McLaren weten steeds meer het gat te dichten. Hill waagt zich aan een voorspelling voor de Grand Prix van Spanje: "Ik ga zeggen dat dit de terugkeer wordt van de Red Bull-dominantie, daar liggen de kansen. Ik heb het gevoel dat Max en zelfs Checo vooraan zullen staan. Hun auto zal daar heel goed uit de verf komen", vertelt de oud-wereldkampioen in gesprek met de F1 Nations-podcast. "Maar het gaat wel dicht bij elkaar liggen en het wordt geen makkie."

Kansen voor Mercedes

Vervolgens gaat Hill in op welke teams kansen hebben om het ook goed te doen in Catalonië: "Tactisch gezien kunnen er in de race kansen liggen voor verschillende teams. De gebruikelijke formaties: McLaren en Ferrari. Maar ook voor Mercedes. Ik heb niet zoveel vertrouwen in de voorspelling [waar Verstappen wint] als dat ik in het verleden ben geweest. Laten we het daarbij houden. Er liggen wel kansen, al weet ik niet wat Ferrari zal gaan doen. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat Mercedes door een soort glazen plafond heen is gebroken en dat ze nu opnieuw kunnen verrassen", besluit de analist.

