Het is dit weekend tijd voor de Grand Prix van Spanje. Dat betekent dat de teams zich op kunnen maken voor een bekende baan, zo is het Circuit de Barcelona-Catalunya bekend terrein voor de meeste teams. Voor Red Bull Racing komt er ook een belangrijk weekend aan. Zo was de RB20 de afgelopen wedstrijden niet altijd de snelste auto, ondanks dat Max Verstappen in Canada wist te winnen. Toch zal de race in Barcelona bepalen of het Oostenrijkse team de problemen heeft weten te tackelen.

