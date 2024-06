De negentienjarige Morris Schuring mag zich vanaf zondag officieel de winnaar van de 24 uur van Le Mans noemen. De Nederlander wist met het Porsche-team Manthey EMA als eerste over de streep te komen in de LMGT3-klasse.

Tijdens de iconische 24 uursrace rijden er diverse klassen mee. In de Hypercar-divisie is het wederom het team van Ferrari dat, net als in 2023, met de eerste prijs naar huis gaat. Op het podium vinden we echter wel Nyck de Vries terug, want hij wist samen met Kamui Kobayashi en Pechito López in de Toyota met startnummer zeven als tweede over de streep te komen. In de LMP2-klasse greep United Autosports naar de zege, het team dat onder leiding staat van McLaren-CEO Zak Brown.

'Kan even geen woorden vinden'

Schuring wist samen met teamgenoten Richard Lietz en Yasser Shahin naar de zege te rijden in de LMGT3-klasse. Daardoor weet hij als rookie de race te winnen en dat zijn alleen nog maar Earl Bamber en Robin Frijns gelukt. Voor de camera van RTL 7 is Schuring dan ook wat ondersteboven van de winst: "Zolang hierover gedroomd en om dat dan werkelijk te maken is echt ongelooflijk. Ja, ik kan ook even geen woorden vinden, maar het is echt ongelooflijk om op mijn 19e dit al te kunnen winnen. Nooit van durven dromen!"

