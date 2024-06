Een uniek moment is aanstaande tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van dit seizoen. Daar gaan we zien hoe vader Jos Verstappen net als zoonlief Max Verstappen achter het stuur van een Red Bull Racing-auto gaat stappen. Hij zal tijdens de Legends Parade in de RB8 springen.

De Red Bull Ring staat al sinds 1996 op de Formule 1-kalender. Het circuit is in 1969 ontstaan, toen was het nog de Osterreichring. Dat circuit heeft tot en met 1987 op de kalender gestaan, maar het werd als te gevaarlijk beschouwd en de Formule 1 wilde er niet meer op rijden. Herman Tilke ging in 1995 aan de slag om een korter, moderner circuit te bouwen. De baan is ook nog een periode door het leven gegaan als de A1-ring. Inmiddels gaat het circuit in Oostenrijk alweer even als de Red Bull Ring door het leven en Nederlanders vinden graag hun weg naar de race in Spielberg.

Demo-run Jos

In Oostenrijk doet men er bovendien veel aan om de fanbeleving tijdens Grands Prix zo groot mogelijk te maken. Eén van de leuke dingen die men organiseert tijdens raceweekenden, is de Legends Parade. Ook dit jaar gaat men die weer rijden en tijdens deze parade gaan we een bijzondere gast zien op de Red Bull Ring. Motorsport.com weet namelijk te melden dat Verstappen senior in de RB9, waarmee het Oostenrijkse team in 2012 in de Formule 1 verscheen, stapt om daarmee een heuse demo-run te rijden.

Andere legendes

Verstappen senior is niet de enige legende die tijdens de thuisrace van Red Bull in actie komt met een demonstratie. Emerson Fittipaldi rijdt in de Lotus 72 waarmee hij in 1972 de Oostenrijkse GP won. Johnny Herbert bestuurt de Lotus 82 die in 1982 de betreffende race won met Elio de Angelis achter het stuur. De RB1 wordt bestuurd door David Coulthard. De Schot won in 2001 met McLaren de GP van Oostenrijk. Gerhard Berger neemt ten slotte plaats in de F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 zegevierde in Spielberg. Opvallend feitje: de RB9 van Verstappen komt uit een seizoen waarin we niet eens reden in Oostenrijk.

