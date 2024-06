Max Verstappen heeft goede hoop dat Red Bull Racing de problemen aan de RB20 weet op te lossen, zonder dat daarvoor ergens anders in de auto ingeleverd hoeft te worden qua performance.

Red Bull Racing gaat na negen races aan kop in het constructeurskampioenschap, maar de renstal kent een minder dominant jaar in de Formule 1 dan in 2023. De laatste paar races zijn stroef verlopen voor de formatie uit Milton Keynes, en dat heeft vooral te maken met twee zwakke plekken van de RB20. De auto van dit jaar verliest veel performance op een hobbelig wegdek, en gaat daarnaast niet lekker over de kerbstones heen. Dit terwijl de afgelopen paar races werden verreden op circuits waar de kerbs gebruikt moeten worden om de snelste racelijn aan te houden, en er veel hobbels in het asfalt zaten. Ook heeft de concurrentie een stap voorwaarts gezet.

Verstappen hoopvol gestemd

Verstappen won twee van de laatste vier races, maar moest beide keren hard werken om de overwinning uit het vuur te slepen. De drievoudig wereldkampioen heeft goede moed dat de problemen aan de auto opgelost kunnen worden: "Ik denk echt dat we dit op kunnen lossen zonder een ander deel van de auto te beïnvloeden", vertelt hij op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Canada. "Vandaag draaide het meer om de kerbs, want dat ging niet tijdens de race."

Zwak punt Red Bull Racing

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "We weten dat dit een zwak punt is en ik weet ook dat we met man en macht werken om dit op te lossen. Het voelt als een behoorlijke limitering van onze performance op dit moment. Natuurlijk kijk ik ook uit naar de circuits waar je misschien niet zoveel van de kerbs hoeft te pakken, of waar minder hobbels in het asfalt zitten. Je kunt zien dat ieder weekend tot nu toe... Sommige teams zijn wat sterker op bepaalde circuits. Op een bepaalde manier maakt dat het ook interessanter."

