Mercedes-teambaas Toto Wolff laat optekenen dat alhoewel Max Verstappen en Red Bull Racing nooit uitgevlakt mogen worden, het erop lijkt het aanstaande drieluik op Europese bodem meerdere kanshebbers op de overwinningen biedt.

Het team van Red Bull Racing kent een stroeve reeks in het huidige Formule 1-seizoen. Waar de renstal afgelopen jaar 21 van de in totaal 22 verreden races wist te winnen, hebben Ferrari, McLaren en bij vlagen ook Mercedes zich de afgelopen weken opgeworpen tot serieuze concurrenten. Het is nog even de vraag of Red Bull Racing daadwerkelijk heeft ingeleverd op de concurrentie, of dat de combinatie van de huidige problemen rondom de RB20 en de recente circuits waar op is gereden, de formatie uit Milton Keynes tijdelijk wat hebben teruggeworpen.

Artikel gaat verder onder video

Europees drieluik

De afgelopen races hebben echter in ieder geval voor spanning in de kop van het veld gezorgd, iets waar veel fans van de sport naar snakten. Verstappen wist 'slechts' twee van de laatste vier races te winnen, en met name in het constructeurskampioenschap ligt het allemaal een stuk dichter bij elkaar dan een jaar geleden op dit moment. Toto Wolff verwacht dan ook een interessant drieluik op Europese bodem. De komende drie races worden achtereenvolgend verreden in Spanje, Groot-Brittannië en Hongarije.

Toto Wolff blikt vooruit

"Barcelona zou wel eens interessant kunnen worden", laat Wolff tegenover Sky Sports optekenen na afloop van de race in Canada. "Ik weet niet of Red Bull daar sterk zal zijn. Oostenrijk is altijd hun terrein geweest. Vorig jaar zeiden we dat McLaren daar sterker was na hun comeback, voor ons is het nooit een goed circuit geweest. Ik denk dat je Max en Red Bull niet uit mag sluiten, ze zijn nog altijd de maatstaf. McLaren heeft echter enorme stappen gezet, en je mag Ferrari niet vergeten. Vandaag waren zij niet dichtbaar, maar twee weken geleden waren zij de maatstaf."

Gerelateerd