VIDEO | Dit zijn de nieuwe F1-2026 regels l GPFans Special

Afgelopen week bracht de FIA het nieuwe reglement naar buiten dat vanaf 2026 van kracht wordt. De auto's zullen er vanaf dat moment toch wel iets anders uit gaan zien, ten opzichte van de huidige wagens. De Formule 1 gooit om de zoveel jaren het reglement om en doet dat om de sport competitiever te maken. Toch is er ook veel kritiek op het nieuwe concept en in deze GPFans special gaan we dieper in op het nieuwe tijdperk Formule 1.

