Lars Leeftink

Woensdag 1 maart 2023 06:59

Na twee betrekkelijk rustige maanden is het in maart tijd om echt vol te gaan zitten voor enorm veel auto- en motorsport. Een paar raceklassen zijn al begonnen, maar in maart gaat het merendeel van de grote raceklassen weer van start. Een vooruitblik op de maand maart.

Tot nu toe zijn in januari en februari onder meer de Formule E, NASCAR, WRC en de Superbikes al begonnen, terwijl er ook genoeg enduranceraces werden verreden. Het waren echter wel, samen met december, de enige maanden waarin er geen Formule 1-race op het programma stond. Daarnaast starten ook onder meer IndyCar en MotoGP met het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hill benieuwd naar prestaties Verstappen: "Eerste jaar dat hij als topfavoriet begint"

Formule 1, 2 en 3

We beginnen met de Formule 1, Formule 2 en Formule 3. De drie raceklassen gaan in Bahrein komend weekend allemaal beginnen met het nieuwe seizoen. Veel nieuwe namen, veranderingen qua reglementen en nieuwe races. In maart staan er twee races op het programma. Het begin allemaal op 5 maart met de Grand Prix van Bahrein, gevolg door de Grand Prix van Saoedi-Arabië tijdens het weekend van 19 maart. Twee races die vorig jaar veel spektakel opleverde. De Formule 2 en Formule 3 gaan in Bahrein ook aan hun seizoen beginnen, terwijl de Formule 2 er in Saoedi-Arabië ook weer bij zal zijn. De Formule 3 komt dan niet in actie.

MotoGP, Moto2 en Moto3

Een week na de Formule 1, 26 maart, gaat het seizoen in de MotoGP van start. De Grand Prix van Portugal zal de opening van het seizoen zijn, zonder Nederlanders. In de Moto2 en Moto3, die dan ook in actie komen, zien we wel genoeg Nederlanders terug. Aan het begin van de maand, 11 maart, staat er eerst nog een wintertest op het programma voor de coureurs. Het is de tweede test nadat er in februari ook al getest werd.

IndyCar

Dan door naar IndyCar, waar Rinus VeeKay dit seizoen zal hopen eindelijk de top tien van het algemeen klassement te halen. De afgelopen seizoenen lukte hem dit telkens net niet. Het begint allemaal op 5 maart in Saint Petersburg. Het zal de enige race van de maand zijn voor de Amerikaanse raceklasse. Een rustig begin van het seizoen dus voor VeeKay en zijn collega's.

NASCAR

In NASCAR is het wat drukker, om het maar even zacht uit te drukken. Op 5 maart staat de Pennzoil 400 in Las Vegas op het programma, waarna er nog drie races volgen. De Fanshield 500 (Phoenix), Quicktrip 500 (Atlanta) en de NASCAR Cup Series race at COTA (Austin) worden op 12 maart, 19 maart en 26 maart verreden. Een druk programma dus voor de liefhebbers van NASCAR, met elk weekend een race.

Formule E

Dan door naar de Formule E, waar ze al vijf races achter de rug hebben. Deze maand komen daar een zesde race bij. De coureurs hebben eigenlijk de hele maand geen race, totdat er op 25 maart een E-Prix in Brazilië op het programma staat. Het zou, in theorie, genoeg rust moeten zijn voor Robin Frijns om in São Paulo zijn terugkeer te maken. Sinds zijn uitvalbeurt tijdens het openingsweekend heeft Frijns geen race meer gereden.

WRC

In de WRC staat er, net zoals tijdens de eerste twee maanden van dit seizoen, maar één rally op het programma in de maand maart. In het weekend van 19 maart gaan de coureurs meedoen aan de rally van Mexico. Het zal na de rally van Monaco en de rally van Zweden de derde rally van het seizoen zijn.

MXGP

Ook het seizoen in de MXGP, waarin behoorlijk wat Nederlanders meedoen, gaat deze maand beginnen. Tijdens het weekend van 12 maart gaan de coureurs in Argentinië het seizoenen op spectaculaire wijze openen. Vervolgens is er op 26 maart ook nog de GP van Sardinië in Italië.

Superbikes

De Superbikes hebben een minder druk programma, want zij komen alleen in actie tijdens het allereerste weekend van de maand maart. Dan staan er op 4 en 5 maart races in Indonesië op het programma. Het seizoen van de superbikes begon afgelopen weekend in Australië, waar Alvaro Bautista alle drie de races won.

Endurance

Tot slot is er ook nog enduranceracen komende maand, met de 12 uur van Sebring die op het programma staat tijdens het weekend van 18 maart. Ook hier zullen de nodige Nederlanders aan mee gaan doen.