Helmut Marko heeft in een interview met een Canadese krant zijn vraagtekens gezet bij de motivatie van Lance Stroll. De Red Bull-topman vraagt zich af of de Aston Martin-rijder überhaupt een Formule 1-coureur wil zijn.

De Formule 1 is populair in Canada. De fanbase in het Noord-Amerikaanse land is enorm en ieder seizoen weer stromen de tribunes op het Circuit Gilles Villeneuve in hoog tempo vol. Toch is het alweer even geleden dat een coureur van eigen bodem grootse succes behaalde in de sport. Jacques Villeneuve werd wereldkampioen in 1997, en sindsdien hebben de Canadezen het moeten doen met Nicholas Latifi (2020-2022) en Lance Stroll (2017-heden). Allebei niet echt hoogvliegers, waarbij met name Lafiti vooral bekend kwam te staan vanwege zijn vele incideten.

Marko over Canadese coureurs in de Formule 1

Stroll heeft door de jaren heen een aantal knappe races verreden en mocht drie keer het podium beklimmen, maar ook de Aston Martin-coureur haalt soms bijzondere fratsen uit. Ook worden er regelmatig vraagtekens gezet bij zijn motivatie, zo ook door Helmut Marko. In gesprek met het Canadese Journal de Montreal, wordt Marko gevraagd naar de rijders van Canadese bodem: "Voordat Michael Schumacher zijn opmars maakte, kwam er twintig jaar lang geen goede coureur uit Duitsland. Oostenrijk had er toen juist een heleboel. Als je een coureur de Formule 1 inbrengt, is dat niet automatisch genoeg om hem ook daar te houden."

Motivatie Lance Stroll

Met dat laatste doelt de Red Bull-topman Stroll: "Een coureur moet winnen. Latifi deed wel mee, maar hij deed niets. Hij was geen winnaar. Je kunt een Formule 1-coureur niet vanuit het niks op te leiden. Hij moet bepaalde kwaliteiten al bezitten: snelheid, talent, vertrouwen en totale toewijding. Die dingen zijn moeilijk aan te leren. Ik herinner mij zijn [Stroll] eerste goede race, die leidde tot zijn eerste podiumplaats met Williams, in Bakoe, 2017. En ik weet nog dat hij ons in Turkije in 2020 aftroefde met de pole position. Nu kent hij ups en downs. Hij rijdt soms hele goede races, en soms matige races. Ik vraag me af of hij écht coureur wil zijn en of hij heel hard werkt om goede resultaten te behalen."

