Max Verstappen beschikte tijdens de Grand Prix van Canada wellicht niet over de beste auto op de grid, maar wist in een spektakelstuk van een race alsnog de overwinning te pakken in Montreal. De heren van het Race Café zijn behoorlijk onder de indruk van de Nederlandse prestaties op het Circuit Gilles Villeneuve.

Na enkele lastige weken, waarin het veld steeds dichter bij elkaar is komen te liggen in de Formule 1 en Verstappen een flinke domper te verwerken kreeg met de teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco, mocht de wereldkampioen zondag weer naar het hoogste plekje op het podium. Echt makkelijk ging het allemaal zeker niet op het Circuit Gilles Villeneuve in de verraderlijke omstandigheden. Het was vooraan meermaals stuivertje wisselen, maar uiteindelijk had toch Verstappen het allerbeste de zaakjes voor elkaar en kwam hij als eerste over de streep in Montreal.

Nodige zege

Robert Doornbos denkt dat Verstappen opgelucht ademhaalt na de zege in Canada: "Deze is welkom, absoluut. Deze hadden ze toch zeker even nodig. Het zijn toch rommelige weekenden voor het team. Niet wat we gewend zijn van Red Bull. Mechanische problemen en technische problemen. Imola pakte hij de pole met een gelukje van Nico Hülkenberg. Maar hij maakt het dan toch wel weer waar. Hij flikt het tóch, waar je teamgenoot op plek zeventien rijdt." Jack Plooij sluit zich erbij aan: "Je slaat precies de spijker op zijn kop. Hij onderscheidt zich daar helemaal. Kijk maar weer naar Pérez."

Oranje bril?

Volgens Plooij is het duidelijk hoe goed Verstappen is om met deze wagen te winnen: "Die auto is niet optimaal en nu komt het absolute talent van Verstappen bovendrijven. Mensen zullen wel weer zeggen: 'Kijk, daar heb je hem weer met zijn oranje bril.' Maar dit is zó bizar goed wat hij doet. Heb je die boardradio gehoord waarin hij zegt dat hij in een plank rijdt? Dat ding heeft helemaal geen vering." Olav Mol beaamt ten slotte de woorden van Plooij: "Hij rijdt er omheen. Hij dealt ermee. Hij weet wat hij ermee kan en dat haalt hij er ook uit, dat is echt reteknap."

