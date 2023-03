Jan Bolscher

Vrijdag 3 maart 2023 10:19

Frans Verschuur denkt dat er ondanks het wereldseizoen van afgelopen jaar, nog altijd ruimte voor verbetering is bij Max Verstappen. Volgens de eigenaar van Equipe Verschuur gaat de Nederlander bijvoorbeeld steeds beter voelen waar de problemen in de auto zitten.

Verstappen legde in 2022 een zeer dominant seizoen op de mat. De Red Bull Racing-coureur schreef maar liefst 15 van de 22 races op zijn naam en verbrak daarmee het record voor meeste overwinningen in één seizoen. Zodoende wist hij in Japan - vier races voor het eind - al beslag te leggen op zijn tweede achtereenvolgende wereldkampioenschap. Na zo'n jaar is het wellicht moeilijk om er aankomend seizoen opnieuw een schepje bij bovenop te doen, maar volgens Verschuur kan Verstappen zichzelf nog altijd verder ontwikkelen.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkeling Verstappen

"Ja, dat denk ik wel", vertelt de Nijmegenaar in gesprek met GPFans. "Wat hij ontzettend goed kan is de banden managen. Daar blijft hij gewoon goed in. Maar hij gaat ook steeds meer voelen waar het probleem zit in de auto. Een coureur moet aangeven waar het probleem zit zodat de monteurs zich daar op kunnen gaan concentreren. Zij zien heel veel in de data, maar een rijder voelt het aan. Dat is het voordeel van Verstappen."

Auto op maat gemaakt

Daarnaast heeft Verstappen volgens Verschuur een groot voordeel ten opzichte van zijn teammaat, Sergio Pérez: "Max wil een auto met een beetje overstuur, terwijl Pérez daar niet mee om kan gaan. Ja, jammer voor jou, maar alles is gericht op Max. Als bij Leclerc en Sainz de een onderstuur en de ander overstuur wil hebben krijg je daar een tweestrijd waardoor de engineers zeggen: 'Misschien is dit wat.' Nu is de auto helemaal gebouwd zoals Verstappen dat wil. Dat is jammer voor Pérez, maar hij zal het er mee moeten doen."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.