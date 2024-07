Het zat er al aan te komen, maar het is nu officieel gemaakt: Haas kondigt Oliver Bearman aan als coureur voor het Formule 1-seizoen van 2025 en wordt daarmee de opvolger van Nico Hülkenberg. De Brit is voor meerdere jaren vastgelegd.

Bearman is nu de veertiende coureur die een contract heeft voor volgend jaar. Max Verstappen en Sergio Pérez zijn al bekend bij Red Bull Racing, Lewis Hamilton begon het silly season door de transfer te maken naar Ferrari naast Charles Leclerc, George Russell blijft bij Mercedes, Alexander Albon heeft een contractverlenging getekend bij Williams, Fernando Alonso en Lance Stroll eveneens bij Aston Martin, Nico Hülkenberg zal verhuizen naar Kick Sauber ter voorbereiding op het nieuwe Audi-programma, en McLaren zal Lando Norris en Oscar Piastri behouden. De jonge Brit is met zijn 19 jaar de jongste coureur van degenen die voor 2025 bevestigd zijn.

Debuut bij Ferrari

Bearman sleepte in 2021 twee Formule 4-kampioenschappen binnen. Na een jaartje in de FIA Formule 3, waarin hij één keer wist te winnen, maakte hij de overstap naar de FIA Formule 2 voor 2023. Hij schreef vier races op zijn naam. Al zal 2025 zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 zijn, zijn debuut in de koningsklasse heeft hij al achter de rug. Bearman wordt al sinds hij 16 jaar oud is gesteund door Ferrari en in Saoedi-Arabië kwam zijn droom uit om voor de Scuderia te racen. Carlos Sainz moest toen namelijk een operatie ondergaan vanwege een blindedarmontsteking. Het is nog niet bekend wie Bearmans teamgenoot wordt bij Haas. Kevin Magnussen loopt kans zijn zitje te verliezen, maar alles is nog mogelijk.

Een droom die uitkomt

"Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoeveel dit voor mij betekent", laat Bearman weten. "Om hardop te kunnen zeggen dat ik een Formule 1-coureur zal zijn voor het team van Haas, maakt mij ontzettend trots. Om een van de weinigen te zijn die mag doen waar hij als kind van droomde, is ongelofelijk. Ik wil Gene, Ayao en iedereen bij Haas bedanken voor het vertrouwen. Ik heb er ongelofelijk van genoten om in Mexico voor het eerst met het team samen te werken in Mexico, en ik kan niet wachten om er in de toekomst hopelijk nog veel vaker van te genieten."

