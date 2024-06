Met welke motor rijdt Max Verstappen nu zijn rondjes in Montreal? Dat is een vraag die veel mensen momenteel stellen en nog niet echt een antwoord op hebben. Het weekend van de F1 Grand Prix van Canada verloopt nog niet erg soepel voor Verstappen en Red Bull Racing.

Het ging twee weken geleden in Monaco natuurlijk al niet lekker voor Red Bull, dat niet in de buurt kwam van een goede kwalificatie en ook tijdens de race geen kans kreeg om een zege te boeken en voor het vierde jaar op rij te winnen in het Prinsendom. De problemen lijken door te gaan in Canada. Naast dat Verstappen klaagt over het gestuiter van zijn auto, net zoals in Monaco het geval was, is er nog een ander probleem bijgekomen.

Motor Verstappen in Canada

Voor Verstappen was de tweede vrije training in Montreal namelijk al naar iets meer dan tien minuten voorbij. De Nederlander kreeg problemen met zijn motor, waarvan veel mensen dachten dat het de nieuwe motor was. Red Bull had voorafgaand aan het weekend namelijk de derde motor in de pool 'geactiveerd', bleek uit documenten van de FIA. Red Bull kon vrijdag al melden dat het om de ERS ging, waarna adviseur Helmut Marko beweerde dat het om een oude motor zou gaan en de nieuwe motor nog intact is. Het zou dan dus de eerste of de tweede motor moeten zijn geweest.

Met welke motor rijdt Verstappen in Canada?

Tijdens VT3 reed Verstappen naar een tweede plaats, maar er is onduidelijkheid over welke motor het nu is. Wat zeker is, is dat Red Bull geen vierde motor heeft geactiveerd uit de pool. De FIA was dan namelijk tijdens VT3 met een document naar buiten gekomen, iets wat niet is gebeurd. Bij Auto, Motor und Sport melden ze zaterdag echter voor VT3 dat het om de MGU-K van de nieuwe motor ging. Dat eerste heeft Red Bull inmiddels bevestigd. Dat het ook om de nieuwe motor gaat, dat niet. Volgens AMuS rijdt Verstappen nu met zijn tweede en meest recente motor in Canada in plaats van zijn nieuwe motor. Zij spreken dus Marko tegen, die beweerde dat de motor van vrijdag een oude was. De vraag is nu dus of het om een nieuwe MGU-K of oude MGU-K gaat die kapot is gegaan en wat de status van de motor is. Het belangrijkste is echter dat Verstappen, zonder straf, in actie kan komen in Canada tijdens de kwalificatie en de race.

Max Verstappen has gone back to Power Unit 2 after a suspected MGU-K failure yesterday. Would have been too complicated to switch parts on PU3 at the track. Further investigation will take place in the factory.#F1 #AMuS #CanadianGP — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) June 8, 2024

