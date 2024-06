Max Verstappen maakt tot dusver een uitdagend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Canada. De vrijdag viel al tegen vanwege de motoronderdelen, maar nu in Vrije Training 3 meldt de Red Bull-coureur een nieuw probleem.

De eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve werd op een baan verreden die van zeiknat naar uiteindelijk bijna droog ging. Omdat de coureurs de eerste 21 minuten van de sessie niet naar buiten mochten vanwege een aantal enorme plassen en omdat er hier en daar nog wat water lag toen het eenmaal droog genoeg was voor slicks, waren de rondetijden niet representatief en leerden de teams niks over bijvoorbeeld de afstelling of de bandenslijtage. Verstappen kwam in de tweede vrije training nauwelijks in actie. De Nederlander had nog geen vier ronden achter de rug of er kwam rook uit zijn RB20.

Wegligging

Verstappen bracht de auto naar de pits en deze werd in de garage omheind door geel waarschuwingstape. Red Bull dacht dat het een probleem met het elektrische gedeelte van de hybridemotor was en wilde niet dat iemand zich aan de auto zou elektrocuteren. Uiteindelijk bleek het inderdaad een probleem te zijn met het Energy Recovery System. Die was kapot gegaan en dus kon de kampioenschapsleider verder geen ronde meer doen in Montreal. Tijdens de derde vrije training verloopt de sessie wederom niet soepeltjes voor Verstappen. Hij heeft tenminste wel meer dan twintig ronden kunnen rijden, maar hij klaagt nu over de wegligging van zijn RB20. "Ik weet niet waarom, maar het hele weekend al... Het sturen? Super raar voor mij", zo legt hij uit via de boardradio. Het zou niet de eerste keer zijn dat de wegligging van de Red Bull niet naar wens is. Verstappen was namelijk om diezelfde reden niet competitief in Monaco. Met nog een kwartier op de klok in VT3 staat Verstappen veertiende in de tijdenlijst, al lijkt de energiedrankfabrikant meer met de raceafstelling dan de kwalificatieafstelling bezig te zijn geweest.

UPDATE 19:20 uur: Verstappen is inmiddels opgeschoven naar de vierde positie in VT3, maar tevreden over de wegligging is hij nog altijd niet. "De auto springt veel, op en neer, al helemaal in de remzone in bocht 1," meldt hij via de boardradio.

