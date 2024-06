Aangezien Max Verstappen op vrijdag maar weinig rijtijd had, komt het neer op de data van teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan blikt bij Formula1.com terug op een lastige vrijdag, maar heeft een goed gevoel voor de rest van het weekend in Canada.

De dominantie van Red Bull Racing is in 2024 voorlopig nog niet aan de orde. Aan het begin van het jaar kon de RB20 nog wel ver voor het veld uitrijden, maar vanaf Miami lijkt die voorsprong te zijn verdampt. Het zorgt wel voor iets meer spanning in het kampioenschap en daar kwamen de problemen van Verstappen op vrijdag bij.

Weersomstandigheden

De wisselende omstandigheden in Montreal zorgden voor gemengde gevoelens bij de 34-jarige Mexicaan, na de eerste twee trainingen. "Het was over het algemeen een lastige dag. Het is belangrijk om op het juiste moment op de baan te zijn, want de omstandigheden veranderen snel. Als je dus niet tijdens de juiste ronde gaat pushen, dan kan dat een groot verschil opleveren", zo legt 'Checo' uit.

Ideeën om snelheid te verbeteren

Op zaterdag staat de laatste training nog op het programma, voordat om 22:00 uur - Nederlandse tijd - de kwalificatie van start gaat. "We hebben een beter gevoel gekregen over de auto en we hebben ook nog wel een aantal ideeën. Het is dus moeilijk om conclusies te trekken op een circuit waar voornamelijk het weer een hoofdrol heeft gespeeld." Daarnaast erkent 'Checo' dat het gevoel op de intermediates goed was, op de droogweerbanden is dat nog een vraagteken.

