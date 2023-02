Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 februari 2023 07:06

Fernando Alonso heeft zijn rivalen gewaarschuwd voor zijn eerste seizoen bij Aston Martin. De Spanjaard heeft het plekje van de gestopte Sebastian Vettel ingenomen en wil met het team toewerken naar een kampioenschapswinnende mentaliteit.

Van het team uit Silverstone wordt algemeen verwacht dat het stappen zal zetten naar de kop van het veld, nadat het afgelopen seizoen teleurstellend werd afgesloten met een zevende plek. Dit jaar is de stemming heel anders. Toch moet daarbij gezegd worden dat het gebaseerd is op de resultaten van de testdagen en die zijn niet altijd even representatief. Hoe dan ook, Aston Martin heeft de stemming om het team heen weten om te buigen naar optimisme.

Belangrijke en leuke week

De racepace van Alonso op de laatste testdag was vergelijkbaar met dat van regerend kampioen Red Bull en hoewel de tijden voorlopig nog niet alles zeggen, is het onmogelijk om het vertrouwen van de Spanjaard te negeren. "Het was een heel belangrijke en erg leuke week voor ons, eindelijk met de nieuwe auto. We hebben een filmdag gedaan in Silverstone, maar dat voelt nooit genoeg omdat we daar volgens mij maar acht ronden hebben gereden", zegt Alonso.

Er zit meer in het vat

De testdagen zijn achter de rug en het aftellen naar het eerste raceweekend is begonnen. "Uiteraard is het nu go time. We moeten de auto zo snel mogelijk maken voor volgende week, voor race Ć©Ć©n, maar we hebben het gevoel dat er nog veel meer uit de auto te halen valt. We hadden met slechts drie dagen geen tijd om alles te ontgrendelen, maar het gaat stap voor stap en het team werkt er keihard aan", aldus de 41-jarige Alonso.