Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 10:15

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt op hoge snelheid dichterbij en de testdagen in Bahrein zitten er inmiddels alweer op. De bookmakers hebben conclusies getrokken na het oefenen van afgelopen weekend en zij lijken niet zo goed te weten wie Max Verstappen dit jaar het vuur aan de schenen moet gaan leggen,

De testdagen in Bahrein zitten erop en de teams hebben voor de eerste keer dit seizoen hun nieuwe wagens het asfalt op mogen sturen. Het ging voor het ene team wat beter dan voor het andere team. Zo kan Red Bull met veel tevredenheid terugkijken op de eerste meters van de RB19, maar zal men bij AlphaTauri en Mercedes toch een stuk minder in de polonaise lopen. Hoe kijken de bookmakers naar de eerste meters van het nieuwe seizoen?

Verstappen de topfavoriet

Met de dominante prestaties van Verstappen en de prima verlopen testdagen in het achterhoofd is het geen verrassing dat de bookmakers de 25-jarige Nederlander ook in 2023 weer tot topfavoriet hebben gebombardeerd voor de wereldtitel. De wedkantoren geven Verstappen met quoteringen rond de 1.66 een hele grote kans om voor het derde jaar op rij met de wereldtitel aan de haal te gaan. Daar waar Verstappen dit seizoen vooral op het begin op moest letten voor Charles Leclerc, lijkt men het voor 2023 nog niet helemaal zeker te weten wat betreft Verstappen zijn grootste concurrent.

De bookmakers denken voor die rol namelijk ook aan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij zou volgens de bookmakers met een quotering van rond de 6 nét een wat kleinere kans hebben om het de Nederlander volgend jaar lastig te gaan maken dan dat Leclerc heeft.. Men schat Leclerc met quoteringen van rond de 5 nét iets hoger in. Daarna valt er een gat richting George Russell die quoteringen rond de 15 krijgt, gevolgd door Sergio Pérez [17] Carlos Sainz [19]. Bij de constructeurs gaat men met quoteringen van 1.66 uit voor een gemakkelijke titelverdediging van Red Bull. Ferrari krijgt odds van 3.75, terwijl Mercedes rond de 4 zit. Daar lijkt het dus spannend te worden.