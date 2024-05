"Verstappen vertelde dat dát F1-team in Monaco waarschijnlijk in het voordeel is"

De F1 Grand Prix van Monaco wordt een eerste echte graadmeter voor Red Bull Racing, zo heeft Max Verstappen gisteren ten overstaan van onder meer GPFans laten weten. Reporter Jan Bolscher is ter plaatse en voorspelt een interessant met weekend. Met name van Ferrari en thuisrijder Charles Leclerc wordt veel verwacht, ook door Verstappen, zo vertelt Bolscher.

Evenals in Imola is GPFans ook in Monte Carlo weer van de partij. Onze verslaggevers ter plaatse brengen iedere dag het laatste nieuws - van zowel op als naast het circuit - via onze verschillende kanalen naar je toe. Op YouTube gaf pitreporter Bolscher zojuist een laatste update richting de vrijdagtrainingen. Hij was gisteren aanwezig bij de mediadag en hoorde daar hoe Verstappen benieuwd is naar de prestaties van Red Bull, maar ook zeker naar die van Ferrari. De drievoudig wereldkampioen heeft namelijk hoge verwachtingen van de Italiaanse renstal. Wat betreft Red Bull zelf, ziet Verstappen de race in Monaco als een goede graadmeter. De auto van vorig jaar kwam namelijk nooit helemaal goed uit de verf op stratencircuits en Verstappen hoopt dat dat dit jaar anders gaat zijn.

Monaco graadmeter voor Red Bull en Verstappen

"Verstappen heeft het uiteraard [op de mediadag, red.] gehad over zijn verwachtingen voor dit weekend en hij zei eigenlijk vooral dat dit de eerste echte graadmeter voor Red Bull Racing zal worden", zo vertelt Bolscher in gesprek met YouTube-host Sebastiaan Kissing. "Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de enige zwakke plek die Red Bull vorig jaar had, dat waren de stratencircuits. Singapore is ook de enige race waar het afgelopen jaar misging, waar ze niet wisten te winnen. Dus in die zin wordt het een interessant weekend voor Red Bull Racing, maar natuurlijk ook met die steeds dichterbij komende concurrentie. Er zou zomaar eens een verrassing in het verschiet kunnen liggen, dus dat wordt absoluut interessant om allemaal te volgen."

Verstappen ziet voordeel voor Ferrari in Monaco

Vervolgens gaat Bolscher in op wat Verstappen verwacht van Ferrari. "Verstappen zelf vertelde dat Ferrari hier waarschijnlijk in het voordeel is", zo vervolgt hij zijn verhaal. "Het circuit in Monaco, dat zijn natuurlijk gewoon straten met heel veel hobbels en gaten in de weg, daar vertelde Verstappen van dat Ferrari daar gewoon heel goed op gaat. Zij gaan daar heel soepel over heen en breken niet uit. Dat is wel een zwakke plek van de Red Bull, tenminste afgelopen jaar. Dus we moeten nog even zien hoe de Red Bull daarmee omgaat, maar in ieder geval op papier heeft Ferrari een goede kans om dit weekend erbij te zitten. Leclerc zei ook: 'Ik verwacht dat we minimaal in het groepje zullen zitten dat vecht om pole position.'", aldus Bolscher.

