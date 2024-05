Dimitri Vegas trad afgelopen zaterdag op tijdens het Sputnik Spring Break Festival in Duitsland en wist de duizenden feestvierders te verrassend met een remix van het welbekende 'tu tu tu du, Max Verstappen'-lied. Hij plaatste een video met de hashtag #maxverstappen op zijn TikTok-account en op de beelden is te zien hoe het publiek compleet uit haar dak gaat.

Verstappen wordt regelmatig toegezongen of geëerd met het welbekende 'tu, tu, tu, du, Max Verstappen'-lied, en tijdens het Sputnik Spring Break Festival in Duitsland werd dit fenomeen even naar een nieuw niveau getild. De welbekende dance- en electro-DJ Dimitri Vegas was midden in de nacht van zaterdag op zondag de hoofdact en trok duizenden bezoekers richting de Main Stage. Het feest was al lekker op dreef, toen de Belg plots het nummer van Verstappen door de speakers liet gaan. Op de beelden is te zien dat de festivalgangers het duidelijk wel konden waarderen, want er werd luidkeels meegezongen. Dimitri Vegas draaide een EDM-remix van het nummer, dus er werd flink losgegaan door het publiek.

Sputnik Spring Break Festival

Het Sputnik Spring Break Festival werd in 2008 voor het eerst georganiseerd en behoort inmiddels tot één van de grootste en bekendste dancefestivals van Duitsland. Het festival richt zich voornamelijk op elektronische muziek, met genres als house, techno, EDM en trance. Het festival weet jaarlijks grote namen op haar podia te zetten. Zo trad Martin Garrix, goede vriend van Verstappen, ook al eens op op het Sputnik Spring Break Festival. Ditzelfde geldt voor andere Nederlandse DJ's, waaronder Armin van Buuren. Bekijk hieronder de beelden van de EDM-versie van het Verstappen-lied dat Dimitri Vegas draaide op het festival.

