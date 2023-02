Vincent Bruins

Na Max Verstappen en Lando Norris spreken nu ook Lewis Hamilton en Carlos Sainz zich uit over het mogelijke verbod op bandenwarmers in de Formule 1. Naar verluidt wordt er aankomende zomer, rond de tijd van de Britse Grand Prix op Silverstone, gestemd over het gebruik van bandenwarmers voor het seizoen van 2024.

De warmtedekens van de Pirelli's kunnen ervoor zorgen dat het rubber maar liefst 100 graden Celsius wordt. In 2022 werd dat teruggebracht naar 70 graden Celsius. Voor aankomend seizoen zou het nog een stapje omlaag gaan naar 50 graden Celsius, maar er werd besloten om dat terug te draaien. Verstappen waarschuwde vorig jaar: "Ik denk dat we veel crashes gaan zien, dat weet ik nu al", terwijl Norris zei dat "geen enkele coureur dit wil".

Gevaarlijk en kost meer brandstof

"Ik denk dat het gevaarlijk is," vertelde Hamilton tegenover motorsport.com. "Ik heb getest zonder bandenwarmers en er gaat op een gegeven moment een ongeluk door gebeuren. Ik denk dus dat het de verkeerde beslissing zou zijn. Je moet meerdere ronden rijden om de banden warm te krijgen. De hele beredenering is dat het duurzamer en groener is om bandenwarmers niet meer te gebruiken, maar in feite verbruiken we juist meer brandstof om de temperatuur in de banden te krijgen. Hetgeen waar ik mij het meest druk om maak, is wanneer je de baan op gaat: je bent aan het glibberen en glijden en de auto is heel nerveus. Als je iemand tegenkomt die zijn banden wel op temperatuur heeft, dan kun je daar gemakkelijk mee in aanraking komen. Het is dus zinloos."

Sainz is het met Hamilton eens

Sainz is het met de zevenvoudig wereldkampioen eens: "Ik begrijp nog steeds niet waarom F1 afscheid wil nemen van bandenwarmers, want volgens mij slaat het nergens op," aldus de Ferrari-coureur. "Je verbruikt meer brandstof, meer banden. Qua duurzaamheid snap ik die gedachte dus ook niet. Ook zijn er risico's met de lagere rijhoogte van deze auto's. Maar goed, het is een richting die F1, de FIA en Pirelli hebben gekozen, dus ik denk dat we ons maar gewoon moeten aanpassen."

