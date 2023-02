Jeen Grievink

Vrijdag 24 februari 2023 13:48 - Laatste update: 13:54

Christian Horner en Toto Wolff zullen nooit elkaars beste vrienden worden, dat is inmiddels wel duidelijk. Ook in het vijfde seizoen van Drive to Survive komen er weer een aantal situaties naar boven waarin de twee teambazen elkaar het licht niet in de ogen lijken te gunnen. Zo heeft Horner bijvoorbeeld een duidelijke mening over de toekomst van Mercedes zonder Lewis Hamilton.

Horner en Wolff hebben het in het recente verleden al meermaals met elkaar aan de stok gekregen. De rivaliteit bereikte een hoogtepunt tijdens het seizoen van 2021, toen Hamilton en Max Verstappen tot aan de laatste race wiel aan wiel vochten om het kampioenschap. Maar ook in het daaropvolgende seizoen, waarin Mercedes duidelijk een mindere auto tot haar beschikking had, ging de strijd verder. In het nieuwe seizoen van Drive to Survive op Netflix is te zien hoe Horner en Wolff regelmatig de confrontatie met elkaar opzoeken. Zo werd eerstgenoemde onder meer gefilmd toen hij sprak over het mogelijke pensioen van Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes "in de stront" zonder Hamilton

Horner denkt dat Mercedes een enorm probleem heeft als Hamilton besluit een punt te zetten achter zijn carrière. Hoewel Horner deze uitspraken al enige tijd geleden deed, zijn ze vandaag de dag relevanter dan ooit. Hamilton heeft namelijk nog steeds geen akkoord bereikt met Mercedes over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt na dit seizoen af. "Als hij met pensioen gaat? Wie op aarde gaan ze dan nemen?", zo vraagt Horner zich af. "Ze (Mercedes, red.) zullen in de stront zitten als hij besluit met pensioen te gaan."

Volgens de Red Bull-teambaas heeft Wolff totaal geen opties als zijn superster de stekker er besluit uit te trekken. "Wat zijn Toto's opties als Lewis stopt? Het zal hen behoorlijk uitgekleed achterlaten", zo is Horner van mening.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.