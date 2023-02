Remy Ramjiawan

AlphaTauri-teambaas Franz Tost behandelt Nyck de Vries niet met fluwelen handschoenen in zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlander krijgt weinig tijd om te wennen, want de teambaas verwacht dat De Vries direct gaat presteren, zo laat hij in De Telegraaf weten.

De Vries wordt door de teambaas niet als een debutant gezien en daar heeft Tost zijn redenen voor. De Nederlander heeft in de voorbije jaren veel testminuten gemaakt bij Mercedes en reed vorig jaar als invaller bij Williams voor Alexander Albon de Grand Prix van Italië. Ondanks dat De Vries op papier een rookie zal zijn, beschouwt teambaas Tost hem als een ervaren coureur die direct zal moeten presteren.

Direct aanpassen aan Formule 1

De Vries zal tijdens de middagsessie van de eerste testdag plaatsnemen in de AT04. Over een kleine week staat de eerste race op het programma en voor de teambaas van AlphaTauri is het doel voor De Vries duidelijk. "Je merkt dat hij niet net komt kijken, maar al 28 jaar oud is. Ik denk dat hij in staat is om zich direct aan de Formule 1 aan te passen. Ik verwacht dat hij direct presteert vanaf de eerste kwalificatiesessie, volgende week in Bahrein", zo stelt Tost.

Kampioen in wording

De Oostenrijker heeft in zijn rol als teambaas diverse kampioenen onder zijn hoede gehad. Max Verstappen reed in het verleden voor Toro Rosso, maar ook Sebastian Vettel heeft Tost als teambaas gehad. Ondanks dat De Vries niet meteen om een kampioenschap kan strijden, ziet Tost parallellen met Verstappen. "In het karten zag je al dat Max een kampioen was. Mamma mia, wat heeft hij daar een races gereden. Maar datzelfde geldt voor Nyck", aldus Tost.

