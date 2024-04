Norris ziet Formule 1-fans afhaken door Verstappen: "Natuurlijk is dat zo, het is frustrerend"

Lando Norris begrijpt dat fans van de Formule 1 afhaken nu de sport wordt gedomineerd door Max Verstappen en Red Bull Racing. De McLaren-coureur erkent echter ook dat het simpelweg bij de sport hoort.

De Formule 1 wordt voor het derde jaar op rij gedomineerd door Red Bull Racing en Max Verstappen. De formatie uit Milton Keynes heeft bij uitstek het beste pakket, terwijl de Nederlander zonder twijfel momenteel de sterkste coureur op de grid is. Alhoewel het 2024-seizoen nog maar net van start is gegaan, heeft het er alle schijn van dat de 26-jarige Limburger afstevent op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

Dominantie Red Bull Racing en Verstappen

Verstappen wint - mits hij niet tegen problemen aanloopt - regelmatig met een enorme marge, ook op teammaat Sergio Pérez. Niet pe se leuk voor de fans, maar wel onderdeel van de sport, zo vertelt Norris. In China wordt hij gevraagd naar of fans af zullen haken door de huidige dominantie: "Natuurlijk is dat zo. Als je dezelfde coureur zonder gevecht alles ziet winnen, dan wordt het saai. Dat is begrijpelijk", klinkt het.

Norris ziet fans afhaken

De Brit vervolgt: "Het is frustrerend voor de fans die kijken, maar dat is de sport. Het is altijd al zo geweest. De dominantie is nu wel groter dan we ooit hebben gezien, dat is nooit goed om te zien. De enige races die leuk waren, waren de races waar Max niet aan mee deed. Het veld heeft van voor na achteren nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten, maar je hebt nu één van de beste coureurs ooit in één van de meest dominante auto's ooit. Die combinatie is dodelijk."

