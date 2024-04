De Formule 1 is dit weekend in China, waar zondag de F1 Grand Prix van China voor het eerst sinds 2019 verreden gaat worden. Lang werd er regen verwacht op de zondag in Shanghai, maar is dit de avond voor de race nog steeds het geval?

Het raceweekend in China is, op de kwalificatie voor de Sprintrace na, droog gebleven. De hele zaterdag, een dag waarop Max Verstappen pole position voor de Grand Prix veroverde en daarvoor de Sprintrace al won, bleef droog, terwijl ook de eerste vrije training zonder problemen met het weer afgewerkt werd. Verstappen zal zondag vanaf P1 beginnen, voor de vijfde kee dit seizoen, en maakt een grote kans op zijn eerste F1-zege ooit in China.

Weerbericht F1 GP China

Tijdens de eerdere weerberichten werd gesuggereerd dat er veel regen zou kunnen vallen op de zondag in Shanghai. Hier lijkt nu, de avond voor de race, geen spraken meer van te zijn. De kans op regen rondom de race is niet hoger dan 7%, wat zowel de fans als de concurrenten van Verstappen niet als muziek in de oren zal klinken. De temperatuur zal ongeveer rondom de twintig graden Celsius zitten met vooral bewolking. Ook voor de race wordt er geen regen verwacht. Om 09:00 uur Nederlandse tijd begint de vijfde race van 2024.

Het weerbericht voor de F1 Grand Prix van China. De eerder voorspelde grote kans op regen lijkt voor nu kleiner te zijn geworden #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/IhL60JF6GS — GPFans NL (@GPFansNL) April 20, 2024

