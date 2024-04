Sergio Pérez was zaterdagmiddag de lachende derde op het circuit van Shanghai. De Mexicaanse coureur leek lange tijd geen zicht te hebben op de top drie, maar wist uitstekend te profiteren van gekibbel op de baan tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz. Hij is blij met zijn resultaat op de zaterdagochtend.

De Grand Prix van China staat op zondag op het programma, maar voordat we écht gaan racen, was het op zaterdag tijd voor de sprintrace. Lando Norris was de grote man op vrijdag door in de barre omstandigheden van Shanghai de pole position op te eisen. Lang kon de McLaren-coureur niet genieten van zijn goede uitgangspositie, want bij de start viel hij veel plekken terug en ging Lewis Hamilton naar de leiding. Alonso zat daarachter, maar hij viel uiteindelijk ook terug.

Kansen schoon zien

Dat gebeurde tijdens een intens gevecht met landgenoot Sainz. Het duo was aan het bakkeleien op het circuit, waardoor Pérez zijn kansen schoon zag om beide Spanjaarden te verschalken. De moedige actie leverde hem een prima P3 op: "Het was lastig om langs Carlos en Fernando te komen. Ze waren aan het vechten en hadden allebei wel last van hoge degradatie. Uiteindelijk zag ik Fernando en Carlos vechten, ontstond er een gat en ik ging ervoor. Aan het einde zijn we ook nog dicht op Lewis geëindigd", zo besluit Pérez zijn korte reactie na afloop.

