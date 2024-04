Max Verstappen moest tijdens de sprintkwalificatie van de Formule 1 op het Shanghai International Circuit genoegen nemen met de vierde plaats. Red Bull Racing heeft in aanloop naar de Sprint in China een motoronderdeel moeten vervangen bij de kampioenschapsleider.

De sprintkwalificatie begon droog, maar aan het eind van SQ2 arriveerde een buitje. Vervolgens kwam het in SQ3 echt met bakken uit de hemel en moesten de intermediates erbij gehaald worden. Vanwege de laag teer of bitumen op het circuit was het in combinatie met de regen glibberen en glijden. Dat zorgde voor een spectaculaire sprintkwalificatie waar Lando Norris als de grote winnaar zou uitkomen. De McLaren-coureur pakte de pole voor de Sprint, nadat hij bijna anderhalve seconde sneller was dan wie dan ook. Verstappen klokte de vierde tijd achter veteranen Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in China

Vier teams vervangen onderdelen

Het was Viaplay-analist Ho-Pin Tung al opgevallen dat de Honda-power unit van Verstappens Red Bull haperde en dat zal hij goed gezien hebben, want de energiedrankfabrikant heeft de bougie van cylinder nummer vier vervangen in aanloop naar de Sprint. Red Bull hoopt hiermee het motorprobleem opgelost te hebben. Daarnaast heeft Sergio Pérez nieuwe montageonderdelen gekregen voor zijn vloer.

Charles Leclerc kwam tijdens SQ3 in de bandenstapels terecht en dus heeft Ferrari na de sprintkwalificatie de voorvleugel vervangen. Lando Norris heeft een nieuw stuur gekregen van McLaren. Bij Alpine hebben ze ook niet stilgezeten, want bij Pierre Gasly is een klep in de koeling vervangen om een oververhitte motor te voorkomen. RB heeft de heat interface unit vervangen bij Daniel Ricciardo.

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht, wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. Bovenstaande onderdelen, en dus ook de bougie, vallen daar onder.

Gerelateerd