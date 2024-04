Hoe laat begint zo meteen de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace in China?

Het raceweekend in China is inmiddels onderweg. Het Shanghai International Circuit vormt het decor voor het eerste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen, wat betekent dat het zo meteen tijd is voor de Sprint Shootout.

De Grand Prix van China wordt verreden op het Shanghai International Circuit en staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het favorietenlijstje. De uitdagende baan straft kleine fouten hard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De laatste editie werd verreden in 2019, waarna de race vier jaar achtereenvolgend werd geschrapt vanwege het coronavirus. China vormt het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat er slechts een vrije training wordt verreden. Lance Stroll sloot deze op vrijdagochtend als snelste af, gevolgd door Oscar Piastri en Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw format sprintraces

Net als de afgelopen jaren, is het format voor de sprintweekenden opnieuw op de schop gegaan. Na de eerste en enige vrije training wordt dit jaar de Sprint Shootout verreden, oftewel: de kwalificatie voor de sprintrace. De zaterdag wordt nu afgetrapt met de sprintrace zelf, waarna het tijd is voor de kwalificatie voor de Grand Prix. Op deze manier is het bepalen van de startopstelling voor de hoofdrace, net als tijdens reguliere weekenden, de laatste sessie voor de Grand Prix zelf.

OOK INTERESSANT: Stroll klokt snelste tijd in eerste en enige vrije training China, Verstappen P3

Tijdschema Grand Prix van China

Het weekend werd op vrijdagochtend om 05:30 uur Nederlandse tijd met de eerste en enige vrije training, waarna het om 09:30 uur tijd is voor de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag 20 april is het om 05:00 uur tijd voor de sprintrace zelf. De kwalificatie voor de Grand Prix gaat om 09:00 uur van start. De Grand Prix van China wordt op zondag 21 april om 09:00 uur verreden.

Overzicht tijdschema Grand Prix van China

Vrijdag 19 april

05:30 uur: eerste vrije training (al verreden)

09:30 uur: kwalificatie sprintrace

Zaterdag 20 april

05:00 uur: sprintrace

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 uur: Grand Prix van China

Hoe laat begint zo meteen de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace in China?

Gerelateerd