Komend weekend keert F1 voor het eerst sinds 2019 weer terug in Shanghai voor de F1 Grand Prix van China, die op zondag de climax moet zijn van het eerste sprintweekend van 2024. De regen lijkt tijdens komend weekend een grote rol te gaan spelen, voor het eerst dit seizoen.

Tot nu toe hebben de coureurs en teams amper last gehad van regen. In Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië bleef het droog tijdens alle sessies, terwijl er tijdens het weekend in Japan vooral dreiging was. Alleen tijdens VT2 bleek de regen roet in het eten te gooien, de eerste sessie van 2024 die verstoord werd door regen. De rest van het weekend bleef het echter droog, waardoor de intermediates en wets eigenlijk nog amper getest zijn in 2024.

Weerbericht raceweekend China

Komend weekend lijkt er in China daadwerkelijk een einde te komen aan de droge start die F1 heeft gekend. Zeker op vrijdag en zondag is de kans op regen volgens de laatste voorspellingen groot, waardoor de eerste vrije training, de Sprint Shootout voor de sprintrace en Grand Prix op zondag dus wel eens beïnvloed kunnen worden door regen. Er is 55% kans op regen op vrijdag, terwijl op zondag de kans op regen ook 55% is. Op zaterdag, tijdens de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix, is er 25% kans op regen. Het hele weekend zal de temperatuur rondom de 20 graden Celsius zitten. Daar waar de regen dus eerst vooral op zaterdag werd voorspeld, lijkt dit nu dus vooral op vrijdag en zondag te gaan zijn. Garanties zijn er echter niet, want het weerbeeld kan tijdens dit soort weekend ineens weer veranderen.

Het weerbericht voor het sprintweekend in China. Vooral op vrijdag en zondag is de kans op regen groot 👀 #ChineseGP #F1 pic.twitter.com/SohCP2tsF1 — GPFans NL (@GPFansNL) April 18, 2024

