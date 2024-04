Max Verstappen is, naast zijn carrière als coureur in F1, vaak terug te vinden op Twitch als simulatiecoureur of gewoon om te gamen met vrienden. Het levert ook leuke momenten en quotes op, zo ook nu weer.

In dit geval was het op Twitch tijdens een potje FIFA 24, voor gamers ook wel bekend als de voetbal game van het moment. Verstappen speelt, naast dat hij veel simulatieraces doet, ook veel FIFA en soms komt het dan voor dat dit hilarische momenten en quotes oplevert. Dit gebeurde nu ook toen de Nederlandse drievoudig wereldkampioen het volkslied van Groot-Brittannië hoorde. Verstappen kon zich vervolgens niet inhouden: "Die heb ik een tijdje niet meer gehoord", zei Verstappen, waarna hij ook om zijn eigen humor moet lachen.

Britse zege

Verstappen heeft echter wel gelijk. De laatste keer dat een Brit een F1-race won, was in 2022 toen George Russell de Grand Prix van Brazilië won. Vervolgens was het eind 2021 dat er voor het laatst een Britse coureur won, namelijk Lewis Hamilton. Voor Hamilton is het inmiddels 2,5 jaar geleden dat hij een race won, terwijl het voor Russell dus 1,5 jaar is. Lando Norris, de andere Brit in F1 momenteel, won nog nooit een F1-race. Als we de Thaise Brit Alexander Albon ook meetellen, blijft de teller lang op nul staan. Albon won namelijk nog nooit een F1-race.

