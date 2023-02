Remy Ramjiawan

Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton kan het Formule 1-seizoen niet snel genoeg beginnen. Mercedes hoopt dat de W14 een auto is waarmee om de zeges kan worden gevochten en bij Sky Sports F1 legt Hamilton uit dat het kampioenschap uiteindelijk het doel van 2023 is.

Het team van Mercedes was de voorlaatste renstal die haar auto heeft gepresenteerd. De renstal kende een ongelukkig 2022, waarin het weliswaar een pole position en een overwinning wist te pakken. Ondanks die hoogtepunten was het onderlinge verschil ten opzichte van Red Bull Racing enorm groot, al leek de achterstand op Ferrari in de laatste paar races wel minder te zijn geworden.

Doel: Kampioenschap

De onderlinge krachtsverhoudingen zullen we zien tijdens het raceweekend in Bahrein, maar Hamilton hoopt wel weer een serieuze gooi naar de titel te gaan doen. "Natuurlijk is ons doel om het wereldkampioenschap te winnen. Ik denk niet aan nummer acht. Als we dit winnen, dan benader ik de titel alsof het onze eerste is. Zo probeer ik dat te doen en ik denk dat ik het juiste team heb om dat zo te doen", zegt de Brit. Hamilton gaat zijn elfde seizoen bij Mercedes beginnen en de titel zou voor hem de bekroning zijn: "Ik zou zo trots zijn als ik dat weer voor dit team kan doen."

Fysieke gesteldheid

In 2022 zorgde het porpoising ervoor dat het team niet direct kon werken aan de snelheid. Daarnaast waren er wat twijfels over de motivatie van Hamilton, maar aan het begin van het nieuwe jaar benadrukt de Mercedes-coureur dat het heilige vuur nog altijd brand. "Ik voel me momenteel fit genoeg en verdien mijn positie. Dus ik ga door... voor een tijdje!", aldus Hamilton.

