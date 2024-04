Toto Wolff liet zich na de Grand Prix van Japan redelijk gaan door te stellen dat het team van Red Bull Racing dit seizoen niet meer bij te halen lijkt. Martin Brundle begrijpt de opmerkingen van de Oostenrijker, maar stelt wel dat het kampioenschap nog lang is.

Het seizoen is voor Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas en het lijkt van de regen in de drup te belanden.

Uitspraken Wolff

Ook in Japan was het weer armoe troef bij de Duitse formatie. We hoorden aan het begin van het weekend Lewis Hamilton nog zeggen dat hij eindelijk vertrouwen in de auto had, maar daar bleek op zondag weinig van terug te zien. Na een dramatische race werden de zilveren bolides zevende en negende. Na afloop leek de wanhoop toegeslagen bij Wolff, die de Red Bulls juist steeds verder uit het zicht zag verdwijnen: "Niemand gaat Max dit jaar inhalen. Zijn prestaties en de auto zijn gewoon spectaculair", liet de Oostenrijker zich ontvallen.

Brundle reageert

Brundle behandelt de uitspraken van de Mercedes-voorman tijdens de Sky Sports F1-podcast: "Nou ja, Toto heeft het hart op de tong liggen, nietwaar? Vooral wanneer we hem spreken na opnieuw een teleurstelling voor het team van Mercedes. Ik denk dat hij zegt wat duidelijk is: de auto is sterk en Max is op de toppen van zijn kunnen." Toch zijn er nog genoeg vraagtekens, meent Brundle. "Zijn teamgenoot Sergio Pérez is meer comfortabel met de 2024-auto, maar hij heeft niet hetzelfde beeld in zijn spiegels als Max. Tenzij McLaren, Ferrari, Aston Martin of Mercedes met een geniale upgrade komt, lijken ze wel beide kampioenschappen onder controle te hebben. Maar er zijn nog twintig races te gaan. We hebben in Australië gezien dat alles mogelijk is."

